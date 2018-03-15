"التنظيم والإدارة": تجهيز قاعات تدريب لذوي الإعاقة بمركز إعدادالقادة

أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنالجهاز يجهز قاعات تدريب خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة، حاليا، بمركز إعداد القادة التابع للجهاز، ووضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مع إعداد فريق من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه القدرة على التواصل معهم وتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها من خلال هذه البرامج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، اليوم، بالتعاون مع جامعة الزقازيق للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق.