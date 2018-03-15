رئيس CIA الأسبق: جينا هاسبيل أشرفت على قضايا تعذيب بدافع المسؤولية

دعا مايكل هايدن الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية إلى عدم لوم الأشخاص على تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم، تعليقا على الجدل الدائر حول رئيسة الـCIA الجديدة جينا هاسبيل.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن هايدن قوله بشأن إشراف جينا هاسبيل على تعذيب مشتبه بهم في قضايا إرهاب في سجن تديره الولايات المتحدة في الخارج: "نعم، لا بد لمجلس النواب من التدقيق في هذا قضية التعذيب، نحن جميعا لدينا تاريخ، وعندما تكون أمام مجلس النواب للمواجهة فإنهم يريدون معرفة أمور عن تاريخك، وتاريخ جينا سيكشف أنها قامت بعملها ولم ترفع يدها بحماس للمشاركة والقيام بذلك وأنها قامت بذلك من دافع المسؤولية الملقاة على عاتقها ووجهت للقيام بذلك وأخبرت من قبل وزارة العدل حينها أن ما تقوم به متوافق مع القانون"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وشدد المسؤول الاستخباراتي الأمريكي السابق على أن جينا واجهت النار للدفاع عن أمريكا بكل ما تملكه من قوة، نعم هناك جدل حول البرنامج "برنامج الاستجواب المكثف"، ويمكن إعادة فتح هذا الجدال مرارًا.