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إيطاليا: القبض على مواطن بشبهة الارهاب بناء على معلومات لـ إف بي آي

منذ 18 دقيقة
كتب: وكالات
إيطاليا: القبض على مواطن بشبهة الارهاب بناء على معلومات لـ إف بي آي

صورة أرشيفية

ألقت شرطة فيتربو (80 كم شمال روما)  القبض على مواطن إيطالي يبلغ من العمر 24 عاماً، من أصول لاتفية (جمهورية لاتفيا)، لحيازته “مواد مفيدة لتعبئة عبوات ناسفة”.وجرت عملية القبض بناء على تحقيقات نسَّقتها دائرة مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي إثر تلقيها معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للأنباء.

واشارت السلطات الايطالية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاحظ عبارات تقدير كتبها المواطن الايطالي على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث الدهس الارهابي، الذي نفذه المهاجر الأوزبكي، سيف الله سايبوف في مدينة نيويورك نهايةأكتوبر 2017، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

 

   

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