تسجيل الدخول

الوطن

الفلبين: انسحابنا بداية النهاية للمحكمة الجنائية الدولية

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الفلبين: انسحابنا بداية النهاية للمحكمة الجنائية الدولية

رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، إن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية قد يكون "بداية النهاية" للمحكمة، وأن مزيدا من الدول سيخطو الخطوة نفسها، كما ستحجم الدول غير الأعضاء عن الانضمام للمحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء قرار الانسحاب بعد خمسة أسابيع من قول مدّع في المحكمة إن تحقيقا أوليا بدأ بشأن الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات، لتحديد ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت خلالها، بحسب ما نقلته "سبوتنيك". 

لكن هاري روكيه المتحدث باسم دوتيرتي، قال إن التحقيق "ينتهك القواعد الأساسية التي وافقنا على الالتزام بها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ولم يعلق الادعاء بالمحكمة بعد على الإعلان.

وقال دوتيرتي في بيان صدر، أمس الأربعاء، إن مقرري الأمم المتحدة يحاولون "رسم صورتي كمنتهك متوحش عديم الرحمة لحقوق الإنسان"، وإن المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بتسرع وأثارت انطباعا أنه سيواجه اتهامات خطيرة.

وقال روكيه إن دوتيرتي يعتقد أن هناك "مؤامرة" تحاك بين جماعات ضغط والأمم المتحدة. وقال إنه يفترض أن المحكمة متحالفة معها، ويريدون اتهامه "في محكمة الرأي العام".

وأضاف روكيه في إفادة لوسائل إعلام: "خسرت المحكمة الجنائية الدولية حليفا قويا في آسيا".

وتابع قائلا: "لن تنضم دول جديدة للمحكمة لأننا نعتبر على الأرجح المدافع الأول لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم".

وكان روكيه مؤيدا كبيرا لانضمام الفلبين للمحكمة في 2011.

وسارع خصوم دوتيرتي لاتهامه بالتخبط، وقالوا إنه تحدى المحكمة مرارا لتوجيه اتهامات له، كما قال إنه مستعد لأن "يقبع في السجن لمدة طويلة" دفاعا عن الحرب على المخدرات التي قتلت فيها الشرطة آلاف الأشخاص.

وقال خصومه إن الانسحاب من المحكمة إقرار من دوتيرتي بالذنب ومؤشر على شعوره بالذعر. 

 

أخبار متعلقة

الفلبين تطلق سراح مصري مشتبه بانتمائه لـ"داعش"

الفلبين تطلق سراح مصري مشتبه بانتمائه لـ"داعش"
الإفراج عن مصري لفقت له الفلبين تهمة داعيشية

الإفراج عن مصري لفقت له الفلبين تهمة داعيشية
المفوض السامي لحقوق الإنسان: رئيس الفلبين بحاجة إلى "فحص نفسي"

المفوض السامي لحقوق الإنسان: رئيس الفلبين بحاجة إلى "فحص نفسي"
رئيس الفلبين يهدد برمي فريق الأمم المتحدة للتماسيح

رئيس الفلبين يهدد برمي فريق الأمم المتحدة للتماسيح

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

سقوط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر في البحيرة

سقوط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر في البحيرة

"التعليم": تكثيف متابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

"التعليم": تكثيف متابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

بالصور| وزير القوى العاملة يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

بالصور| وزير القوى العاملة يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة أرض 500 متر لإقامة قصر ثقافة زفتى

محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة أرض 500 متر لإقامة قصر ثقافة زفتى

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل