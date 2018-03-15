طلب إحاطة يدعو الحكومة لحل أي جمعيات قائمة على أساس ديني

تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بالتدخل والحل الفوري لأي جماعات أو جمعيات قائمة على أساس ديني، لخطورتها على الدين والدولة.

وأشاد عامر، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التي أكد خلالها أن الجماعات والجمعيات التي يتم تأسيسها على أساس ديني تشكل خطرا على الدين والدولة.

وتساءل بطلب الإحاطة، هل فحصت الحكومة ملفات المؤسسات والجمعيات القائمة على أساس ديني؟، وما عددها؟، ولماذا لا يتم حلها وتصفيتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المؤسسات المخالفة للدستور والقانون؟.

كما تساءل عن موقف الدولة من الأحزاب القائمة على أساس ديني خاصة حزب مصر القوية الذي يترأسه عبدالمنعم أبوالفتوح، المحبوس حاليا على ذمة قضايا إرهابية.