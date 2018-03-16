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الوطن

والدة شهيدي "حرب 73": السيسي انتشل مصر من الإرهاب.. وإنجازه لا يصدق

منذ 7 دقيقة
كتب: شريف سليمان
والدة شهيدي "حرب 73": السيسي انتشل مصر من الإرهاب.. وإنجازه لا يصدق

السيدة عصمت إبراهيم

قالت السيدة عصمت أحمد إبراهيم، البالغة من العمر 100 سنة، والتي استُشهد ابناها الاثنان، خلال أدائهما الواجب الوطني في الدفاع عن مصر في حرب أكتوبر 1973، إن نجلها الأخير طلب نقل خدمته إلى السويس، موضحةً: "كان بيكلمني ويطمني عليه ويتطمن عليّ، بعدها بفترة مش كبيرة، سألنا عليهم وعرفنا إنه في المستشفى، ولما روحنا قابلنا المجندين المصابين وأهلهم وحكوا لنا على اللي ابني عمله في الحرب">

وأضافت والدة الشهيدين، في حوارها ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري "الأولى": "السيسي قائد عظيم، فهو انتشل مصر وأنقذها من الإرهاب، ولولاه كانوا قطعوها حتت".

وتابعت: "لا أستطيع أن أتخيل أو أصدق حجم ما أنجزه الرئيس في هذه الفترة القصيرة"، مستطردةً: "كانوا زمان بيقولوا هيعملوا ومحدش بيعمل حاجة، لكن السيسي نفذ وعمل".

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