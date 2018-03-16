القنصل المصري بأستراليا: الإبراشية القبطية توفر وسائل انتقال للناخبين

قال السفير محمد نجيب الفخري، القنصل المصري في أستراليا، إن القنصلية فتتحت أبوابها، منذ التاسعة صباحًا بتوقيت ملبورن.

وأضاف خلال لقاء له، عبر "سكايب، مع التغطية الخاصة، لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن القنصلية قامت بالترويج، بشكل مكثف بين الجالية المصرية، في أستراليا، من أجل المشاركة، في الانتخابات الرئاسية.

وأكد القنصل المصري، في أستراليا، إن نسبة التصويت، ستشهد إقبالا كبيرا، خاصة يومي السبت والأحد، باعتبارهما عطلة أسبوعية، في أستراليا.

وأشاد الفخري، بدور الإبراشية الأرثوذكسية القبطية، في توفير وسائل انتقال للمصريين، للقنصلية في ملبورن.

وأكد الفخري أن القنصلية خاطبت المصريين، في أستراليا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل الحشد، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.