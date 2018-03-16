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الوطن

أول مصري يدلي بصوته في أستراليا.. 9 معلومات عن الأنبا سوريال

منذ 40 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
أول مصري يدلي بصوته في أستراليا.. 9 معلومات عن الأنبا سوريال

الأنبا سوريال يصوّت في الانتخابات

أدلى المصريون المقيمون في أستراليا، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018 بسفارة مصر، وكان أول المصوتين الأنبا سوريال أسقف ملبورن.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وتستعرض "الوطن" أبرز 9 معلومات عن الأنبا سوريال أسقف ملبورن.

- رسم أسقف عام إيبارشية ملبورن بأستراليا في 15 يونيو 1997.

- تولى منصب كرسي ملبورن في 14 نوفمبر 1999.

- يعتبر الأنبا سوريال مسؤول عن لجان الإيمان والتعليم والتشريع، وشؤون الأديرة، والعلاقات الكنسية.

- في أكتوبر 2017، حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الكاثوليكية الأسترالية.

- في يونيو 2017، عين الأنبا أستاذًا مشاركًا بجامعة اللاهوت في أستراليا.

- حصل الأنبا سوريال على درجة الدكتوراه من جامعة فوردهام بنيويورك عن الأرشيدياكون حبيب جرجس.

- أسس كلية البابا أثناسيوس القبطية الأرثوذكسية اللاهوتية بملبورن.

- حصل الأنبا سوريال على وسام القديس إغناطيوس لسنة2017 بالسويد.

- ساهم في تأسيس دار للنشر والتخطيط لتأسيس أول متحف قبطى ومركز للدراسات القبطية فى أستراليا.

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