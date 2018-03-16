سفير مصر بأستراليا: هناك إصرار من الجالية للمشاركة في المشهد السياسي

أكد السفير محمد خيرت السفير المصري في أستراليا، أن هناك إصرارا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في المشهد السياسي في مصر.

وقال خيرت، في تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز فجر اليوم الجمعة، إن هناك وعيا كبيرا جدا من قبل الجالية المصرية في أستراليا من خلال استشعارهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الراهنة.

وأضاف أن السفارة تقدم كل التسهيلات للمواطنين المصريين المقيمين في أستراليا من أجل الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن السفارة اتخذت جميع الاستعدادت للانتخابات منذ شهور.

ولفت إلى أن أبناء الجالية المصرية مصممون على دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وبدأ المواطنون المصريون في أستراليا في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات