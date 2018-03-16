عاجل| فتح اللجان الانتخابية في إندونيسيا وتايلاند وميانمار وفيتنام

فتحت اللجان الانتخابية في المقار الدبلوماسية، والقنصلية، في كل من ميانمار، تايلاند، فيتنام، وإندونيسيا، الآن، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، وذلك حسبما أفادت فضائية "ON LIVE"، في نبأ عاجل لها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.