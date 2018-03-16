سفيرة مصر بأوزبكستان لـ"الوطن": تواصلنا مع الجالية قبل الانتخابات

قالت الدكتورة أماني العتر، سفيرة مصر في أوزبكستان، إن باب التصويت للانتخابات الرئاسية فتح منذ دقائق في مقر السفارة بطشقند، مشيرة إلى أن الجالية المصرية عددها صغير في أوزبكستان.

وأضافت العتر في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "جهزنا اللجنة للانتخابات وأوراق الترشيح وطاقم السفارة أنهى جميع الاستعدادات قبل فتح باب التصويت، وأعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرهم يصوتون الآن"، مشيرة إلى أنه التواصل مع أعضاء الجالية قبل الانتخابات وتم شرح النظام الانتخابي لهم وكيفية التصويت، حيث ستزداد نسبة الحضور للإدلاء بالأصوات عقب مواعيد العمل الرسمية من قبل الجالية من المقيمين في طشقند وسمرقند.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.