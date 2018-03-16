سفير مصر بألمانيا: عملية اقتراع الناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة

قال بدرعبد العاطي سفير مصر في برلين، إن السفارة انتهت من كل الإجراءات التي تسهل عملية التصويت للناخبين.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة ببرنامج "8 الصبح"، على فضائية "dmc"، أن عملية الاقتراع للناخب لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.