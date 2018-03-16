تسجيل الدخول

الوطن

أعطال طارئة بخط "المرج -حلوان".. و"المترو": 82 فرقة صيانة على الأرصفة

منذ 27 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
أعطال طارئة بخط "المرج -حلوان".. و"المترو": 82 فرقة صيانة على الأرصفة

أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتشار نحو 82 فرقة صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، وذلك لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، ولمنع وجود زحام من قبل المواطنين على أرصفة المحطات في حال حدوث أية أعطال.

وقال عبدالهادي لـ"الوطن"، إن الشركة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير حركة التشغيل، موضحا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال الفنية بالقطارات بشكل دوري.

وكان الخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، شهد صباح اليوم وجود أعطال فنية بالعديد من القطارات، ما أدى إلى حدوث زحام من قبل المواطنين على أرصفة المحطات.

أخبار متعلقة

المترو: الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها

المترو: الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها
المترو: قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أعطال

المترو: قطارات الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أعطال
"المترو"يدفع بـ4 قطارات إضافية لمواجهة الزحام بمحطات الخطوط الثلاثة

"المترو"يدفع بـ4 قطارات إضافية لمواجهة الزحام بمحطات الخطوط الثلاثة
"المترو" يدفع بـ6 قطارات إضافية بـ"الخطوط الثلاثة" لمواجهة الزحام

"المترو" يدفع بـ6 قطارات إضافية بـ"الخطوط الثلاثة" لمواجهة الزحام

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب

سفير مصر بألمانيا: تواصلنا مع الجالية لحثهم على الانتخاب

ديناصور غير معروف للبيع بمليوني دولار

ديناصور غير معروف للبيع بمليوني دولار

الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة

الجالية بفرنسا لـ"الوطن": تزايد الإقبال على التصويت بعد الساعة الخامسة

مؤسس "الإرادة المصرية": مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد لسحق الإرهابيين

مؤسس "الإرادة المصرية": مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد لسحق الإرهابيين

أردوغان: يجب إدراج اللغة العثمانية في المناهج الدراسية

أردوغان: يجب إدراج اللغة العثمانية في المناهج الدراسية

اختيارات الوطن

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

أخيراً.. خاصية جديدة لحماية الصور الشخصية على «فيس بوك»

أخيراً.. خاصية جديدة لحماية الصور الشخصية على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل