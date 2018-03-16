أعطال طارئة بخط "المرج -حلوان".. و"المترو": 82 فرقة صيانة على الأرصفة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتشار نحو 82 فرقة صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، وذلك لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، ولمنع وجود زحام من قبل المواطنين على أرصفة المحطات في حال حدوث أية أعطال.

وقال عبدالهادي لـ"الوطن"، إن الشركة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير حركة التشغيل، موضحا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال الفنية بالقطارات بشكل دوري.

وكان الخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، شهد صباح اليوم وجود أعطال فنية بالعديد من القطارات، ما أدى إلى حدوث زحام من قبل المواطنين على أرصفة المحطات.