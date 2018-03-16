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الوطن

المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
المصريون بالسعودية يرسمون لوحة "في حب مصر" من أمام مقر السفارة بالرياض

الجالية المصرية

تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية على مقر السفارة المصرية بالرياض منذ صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحرص أبناء الجالية من المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار على الاصطفاف أمام المقر الانتخابي قبل أن تفتح اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي رافعين الأعلام المصرية ولافتات كتب عليها "تحيا مصر" غير أن العديد منهم حرص أيضا على اصطحاب أطفاله في هذا العرس الانتخابي حرصا منهم على غرس روح الوطنية في نفوس صغارهم ليرسمون بذلك لوحة في حب الوطن الأم مصر ويؤكدون حرصهم على المشاركة في بناء مصر المستقبل.

الروح الوطنية

وعلى صعيد متصل، تتوالى عملية التصويت بمقر السفارتين المصريتين بالعراق والبحرين والتي فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي موفرة كافة التسهيلات للمواطنين المقيمين للمشاركة في العملية الديمقراطية وممارسة حقهم الدستوري.

ومن ناحية أخرى، تتواصل عملية تصويت المواطنين المصريين في الهند وأفغانستان وباكستان في مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الخارج.

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