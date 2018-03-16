وزيرة الهجرة تصل غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج

وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقر غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة، لمتابعة سير انتخابات المصريين في الخارج، والتعامل الفوري مع أي نوع من المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها الناخبون خلال عملية التصويت.

وأُعدت غرفة العمليات بكل أجهزة الاتصال، للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج، وهي الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، لتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة أرقاما ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أي شكاوى وهي: "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل، " Egyptiansabroad@emigration.gov.e

كما خصصت البريد الإليكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون الغرفة على اتصال بوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.