وزيرة الهجرة: نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إننا نتوقع إقبالا كثيفا للناخبين خلال الساعات المقبلة.

وأضافت مكرم، خلال مقابلة حصرية بفضائية dmc، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بجيشها وشرطتها، وأنه يجب على المصريين بالخارج أن يكون لهم دور في هذه الحرب عن الطريق النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.