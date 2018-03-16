"المنظمة المصرية" تلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

شاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، في لقاء رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير فوجيسلاف سوك بممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشارية بالامم المتحدة.

وشارك محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة، في اللقاء لينوب عن الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة.

كان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وجه دعوة للمنظمة للمشاركة في هذا اللقاء.

وتحدث رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن أهمية تعاون المجتمع المدني مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى.

وتحدث أيضا عن أهمية تعميق التعاون بين الكيانات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان، إنها ترى أن مثل هذه اللقاءات خطوة للأمام وتعزز دور منظمات المجتمع المدني في الآليات الدولية ما يخدم قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.