مصادر: الجهات القطرية لم تشغل الباصات المتجهة لمنطقة "لجان التصويت"

كشفت مصادر دبلوماسية أن الجهات القطرية لم تشغل الباصات الخاصة بمجمع السفارات، بحجة أن اليوم إجازة رسمية، رغم علمها بموعد الانتخابات المصرية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنه رغم عدم تشغيل الباصات فإن عدد كبير من المصريين وصلوا إلى مكتب رعاية المصالح المصرية في الدوحة داخل مجمع السفارات، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأصروا على الحضور مع أسرهم لممارسة حقوقهم الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.