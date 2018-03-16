بالفيديو والصور| المصريون يردون على محاولة عرقلة التصويت في قطر بـ"تحيا مصر"

نشرت صفحة السفارة المصرية في قطر، على موقع التواصل "فيس بوك"، صورا لتوافد أبناء الجالية المصرية هناك إلى مقر السفارة للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من اليوم على مقر السفارة للتصويت، حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر"، رغم محاولات الجهات القطرية عرقلة العملية الانتخابية، بمنع تشغيل الباصات الخاصة بمجمع السفارات، بحجة أن اليوم إجازة رسمية، رغم علمها بموعد الانتخابات المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.