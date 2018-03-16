"المهن التمثيلية" توقف التعامل مع جيهان خليل لعدم التزامها

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قررت وقف التعامل مع الفنانة المغربية جيهان خليل بسبب عدم التزامها بقواعد العمل الفني في مصر.

وأضاف نقيب الممثلين، لـ"الوطن"، أن عدم التزامها بقواعد العمل تسبب في تعطيل التصوير الخاص بمسلسل "بيت السلايف" وأيضًا بسبب تطاولها على نقابة المهن التمثيلية.

"بيت السلايف" بطولة عبير صبري، وبوسي، وعمرو رمزي، ومنة فضالي، وحازم سمير، وأحمد صلاح حسني، وأحمد عصام، وسمر جابر، وكلوديا، وشيرين أبوالعز، ومي فخري، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم، وإنتاج طارق صيام، وإخراج محمد عبدالخالق، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 الحلقة.