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الوطن

سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع

منذ 36 دقيقة
كتب: طاهر محمد
سفير مصر بتشاد: هناك حالة من السعادة بين الناخبين.. والإقبال غير متوقع

سفير مصر بتشاد

قال أدهم محمد نجيب، السفير المصري بتشاد، إن الجالية المصرية في تشاد يبلغ عددها ما بين 400 إلى 500 شخص.

وأضاف نجيب، خلال مداخلة بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإقبال على صناديق الاقتراع كبير وغير متوقع نهائيًا، مضيفًا: "هناك حالة من البهجة والسعادة بين الناخبين".

وتابع السفير المصري بتشاد: لن تواجهنا أي معوقات أثناء سير العملية الانتخابية سوى المواصلات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية

أول صور من تصويت المصريين بنيوزيلاندا في الانتخابات الرئاسية
قبل ساعات من التصويت.. الجالية في هولندا تستعد بأتوبيسات لنقل الناخبين

قبل ساعات من التصويت.. الجالية في هولندا تستعد بأتوبيسات لنقل الناخبين
بالفيديو| تعرف على أول مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بنيوزيلاندا

بالفيديو| تعرف على أول مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بنيوزيلاندا
انتخابات المصريين فى الخارج: بدء التصويت فى نيوزيلندا

انتخابات المصريين فى الخارج: بدء التصويت فى نيوزيلندا
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