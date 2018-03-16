"الصحة": مناقشة أسعار برامج السياحة العلاجية باجتماع اللجنة المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم مناقشة قائمة أسعار الخدمات الطبية المقترح تنفيذها في برنامج السياحة العلاجية بمصر في الاجتماع المقبل بمقر اللجنة العليا للسياحة العلاجية بالمجلس القومي للسكان بالقاهرة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش انعقاد اللجنة العليا للسياحة العلاجية، أن التخصصات التي سيتم مناقشة قائمة أسعارها هي القلب، وزراعة القوقعة، وجراحة العظام، وتغيير المفاصل والأورام.

وتابع "مجاهد": "سيتم دراسة اجراء مؤتمر لشركات التأمين الصحي العربية في مصر واستخراج التأشيرات العلاجية الطبية الجديدة التي ستسهل الإجراءات للمريض".