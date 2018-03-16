تسجيل الدخول

الوطن

خالد سمير: نواجه أزمة حقيقة بنقص المستلزمات الطبية وزيادة المعاشات

منذ 23 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
خالد سمير: نواجه أزمة حقيقة بنقص المستلزمات الطبية وزيادة المعاشات

خالد سمير

قال خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هناك أزمة حقيقية لنقص المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات سواء تأمين صحي أو جامعي.

وأضاف سمير خلال كلمته بأعمال الجمعية العمومية العادية للأطباء اليوم: "حكم بدل العدوى لن ينفذ، المجتمع سيعلم مشكلتنا إذا أدركوا أننا نعمل 10 أضعاف ساعات العمل الطبيعية، ونطالب النقابة بالاهتمام بساعات العمل الإضافية"، لافتا إلى أن إرسال قانون المسئولية الطبية لوزارة العدل قبل إدخاله لمجلس النواب يعني أنه لن يتم تمريره.

وحذر من استمرار رفع قيمة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، باتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، مؤكدا أن الزيادة الخاصة المعاش الأطباء لابد أن تكون وفقا للدراسة اكتوراية، لا سيما وأن الزيادات الأخيرة تتم دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إفلاس الصندوق، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوجود جهة محايدة للإشراف على الصندوق.

أخبار متعلقة

فشل انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ"الأسنان"

فشل انعقاد الجمعية العمومية العادية لـ"الأسنان"
"ماريدايف" تؤجل عقد الجمعية العمومية غير العادية لـ25 أكتوبر

"ماريدايف" تؤجل عقد الجمعية العمومية غير العادية لـ25 أكتوبر
عاجل| تأجيل الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

عاجل| تأجيل الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لـ"الأطباء"

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لـ"الأطباء"
بدء الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في الإسكندرية

بدء الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في الإسكندرية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

سفير مصر بتشاد: الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة فاق المتوقع

على أنغام "السمسمية".. أغنية للانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

على أنغام "السمسمية".. أغنية للانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

انطلاق فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع "أوقاف سوهاج"

انطلاق فعاليات الأسبوع المائي بالتعاون مع "أوقاف سوهاج"

روسيا تحقق في "محاولة قتل" ابنة الجاسوس السابق سكريبال

روسيا تحقق في "محاولة قتل" ابنة الجاسوس السابق سكريبال

المندوب الفرنسي للأمم المتحدة يدعو لممارسة الضغوط على روسيا

المندوب الفرنسي للأمم المتحدة يدعو لممارسة الضغوط على روسيا

اختيارات الوطن

سيدات مصريات يغنين "بشرة خير" أمام القنصلية المصرية في دبي

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

فى يومه العالمى: النوم أقل من 6 ساعات «تعكير مزاج»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

«رونى».. أصغر معلق كرة قدم: بحبك يا «شلبى»

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

أطفال الصعيد فى مزارع البصل: يد تعمل.. ويد تمسح الدموع

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

مرضى ضمور العضلات يودّعون مرحلة «الحسبنة»: القضاء هو الحل

الأكثر قراءة

عاجل