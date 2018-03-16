خالد سمير: نواجه أزمة حقيقة بنقص المستلزمات الطبية وزيادة المعاشات

قال خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هناك أزمة حقيقية لنقص المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات سواء تأمين صحي أو جامعي.

وأضاف سمير خلال كلمته بأعمال الجمعية العمومية العادية للأطباء اليوم: "حكم بدل العدوى لن ينفذ، المجتمع سيعلم مشكلتنا إذا أدركوا أننا نعمل 10 أضعاف ساعات العمل الطبيعية، ونطالب النقابة بالاهتمام بساعات العمل الإضافية"، لافتا إلى أن إرسال قانون المسئولية الطبية لوزارة العدل قبل إدخاله لمجلس النواب يعني أنه لن يتم تمريره.

وحذر من استمرار رفع قيمة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، باتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، مؤكدا أن الزيادة الخاصة المعاش الأطباء لابد أن تكون وفقا للدراسة اكتوراية، لا سيما وأن الزيادات الأخيرة تتم دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إفلاس الصندوق، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوجود جهة محايدة للإشراف على الصندوق.