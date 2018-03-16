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الوطن

سفير مصر في الأرجنتين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد هلال
سفير مصر في الأرجنتين يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

سفير مصر بالأرجنتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى السفير المصري بالأرجنتين، أمين مليكة، بصوته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي تجري في الخارج، في الفترة ما بين 16 و18 مارس الجاري.

وأعلنت سفارة مصر بالأرجنتين، أنها استعدت جيدا لاستقبال الناخبين وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم.

وفتحت سفارة مصر بيونس آيرس بالأرجنتين أبوابها، لاستقبال الناخبين منذ الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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