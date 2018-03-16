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الوطن

موجيريني: متمسكون بسياسة عدم الاعتراف بتبعية القرم لروسيا

اليوم PM 08:20
كتب: وكالات
موجيريني: متمسكون بسياسة عدم الاعتراف بتبعية القرم لروسيا

الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي-فيديريكا موجيريني-صورة أرشيفية

في الذكرى الرابعة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، ثبات موقف بروكسل الرافض الاعتراف بتبعية القرم لروسيا.

جاء في بيان صدر عن مكتب موجيريني اليوم الجمعة: "إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكا بسياسة عدم الاعتراف، بما في ذلك، من خلال فرض إجراءات وقيود"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البيان: "بعد مرور 4 سنوات من ضم الاتحاد الروسي غير الشرعي لجمهورية القرم الذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبل إلى أراضيه لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بقوة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.. ولا يعترف بتنظيم الاستفتاء في شبه جزيرة القرم من قبل الاتحاد الروسي".

ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه إلى "النظر في الإجراءات المماثلة بشأن عدم الاعتراف، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/262".

وعبرت بروكسل عن قلقها إزاء "مواصلة عسكرة القرم، مما يؤثر على  الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود"، مستنكرة بناء جسر كيرتش الذي سيربط القرم بروسيا "من دون موافقة أوكرانيا والقيود التي فرضتها أعمال البناء على حرية المرور العابر".

وزعم البيان أن "سكان القرم يواجهون تضييقا منتظما لحرياتهم، منها حرية التعبير وحرية الدين المعتقد وحرية التجمع والتظاهر السلمي".

 

 

 

 

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