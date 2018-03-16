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الوطن

رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

منذ 11 دقيقة
كتب: وائل فايز
رئيس "النقل": تسيير 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة.. غدا

الاتوبيس الدورين

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه سيتم تسيير 12 أتوبيسا مكيفا بدورين كدفعة أولى بشوارع القاهرة إلى أن يصل العدد لـ40 أتوبيسا في المرحلة الأولى، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم التعاقد على تلك الأتوبيسات فهي مجهزة بخدمة الواي فاي، والأتوبيس الواحد يسع 70 راكبا وبه نظام تهوية جيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ "الوطن"، أن الأتوبيس الدورين سيتم توزيعه على الخطوط التي تشهد كثافة عالية بهدف تقليل الكثافة المرورية على الخطوط، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع إدارة المرور بشأن خطوط السير للأتوبيس لأنه لا يصلح أن يسير في أي طريق وتم اعتماد خطوط السير من جانب المحافظ.

وأشار إلى أنه جار استلام باقي أتوبيسات المرحلة الأولى من مصنع شركة قسطور وكيل "مان" العالمية، لافتا إلى أن سعر تذكرة تلك النوعية من الأتوبيسات المميزة من الاتوبيسات العادية. 

وأكد أن هناك خطوط سير مقترحة ومنها عبد المنعم رياض - المطار، والجامعة الأمريكية - المطار، وعبد المنعم رياض - جامعة القاهرة - ميدان الجيزة.

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