بالفيديو| سفير مصر بماليزيا يحتفل مع الناخبين بـ"تورتة وحاجة سقعة"

أدلى سفير مصر لدى ماليزيا، جمال متولي بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2018، في مقر سفاره جمهوريه مصر العربية بكوالالمبور.

وكانت الدكتورة منال متولي زوجة السفير المصري بماليزيا نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوراً لزوجها أثناء مشاركته في الحدث الانتخابي، مشيرة إلى أنه "أول من أدلى بصوته بين المصريين"، فضلاً عن نشرها صور عدد من أبناء الجالية المصرية بكوالالمبور وهم يدلون بأصواتهم.

ومن أهم المشاهد التي سيطرت على الحدث الانتخابي مشاركة السفير وزوجته بتقطيع "تورتة" مع الناخبين احتفلاً ببدء العرس الديمقراطي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، بالأمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.