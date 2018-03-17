سفير مصر بنيوزيلندا يتوقع زيادة أعداد الناخبين يومي العطلة الأسبوعية

توقع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا، أن تشهد عملية التصويت زيادة في أعداد الناخبين في ثاني أيام الانتخاب باعتبار اليوم وغدًا عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن العطلة الأسبوعية ستؤثر بشكل إيجابي في زيادة أعداد الناخبين في نيوزيلندا.

من جهتها قالت الدكتورة غادة زكي رئيسة الجالية المصرية في نيوزلندا، إنه تم فتح اللجان لتصويت المصريين في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج.

وأشارت زكي إلى أن عدد من وفود المصريين في نيوزيلندا التي تقيم في مدينة تبعد 630 كم وصلت لمقر اللجنة، معلنين أنهم جاءوا من أجل الوقوف مع بلادهم.

وأوضحت زكي أن السفارة تتعاون بشكل وثيق مع المصريين وأنها أرسلت عدد من السيارات لنقل القادمين عبر الطائرات من مختلف مدن نيوزيلندا لمقر البعثة الدبلوماسية للمشاركة في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة، بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.