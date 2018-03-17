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الوطن

بالصور| أمسية ثقافية بدوية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا

اليوم AM 06:52
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| أمسية ثقافية بدوية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 29 لعودة طابا

الأمسية الشعرية

نظمت محافظة جنوب سيناء أمسية شعرية بمدينة طابا، ضمن برنامج الاحتفالات بالعيد القومي، بحضور3 وزراء هم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشارك في الاحتفالية والتي عقدت بالخيمة البدوية، بمنتجع طابا هايتس عددا من كبار المسئولين والنواب من بينهم السيد الشريف وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمروعدد من المستثمرين بطابا ونويبع وعواقل وشيوخ سيناء.

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