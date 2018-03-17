ضبط عاطل في الإسكندرية ينتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية

ألقت قوات الأمن في الإسكندرية، القبض على عاطل بتهمة انتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية، لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحري.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بورود اتصال تليفوني من رئيس نيابة باب شرقي يفيد قيد واقعة ضبط المدعو "ع.م.ع" (41 عاما - دون عمل - مقيم شارع فؤاد في دائرة القسم).

وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقيامه بتعاطي مواد مخدرة والتدخل في وظيفة عمومية بانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحري.