إجراءات توعوية وجولات مستمرة.. وزارة الهجرة في أول استحقاق رئاسي لها

فيديوهات وصور وتعليمات، 3 أشكال اعتمدتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوعية المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية والإجراءات الواجب اتباعها والأوراق المطلوبة وكذلك المحظورات، وهو أول استحقاق انتخابي رئاسي للوزارة التي استُحدثت في العام 2015 بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي الأيام القليلة التي سبقت تصويت المصريين في الخارج كثفت الوزارة من منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول العملية الانتخابية، إذ أرفقت منشورًا حول السؤال الذي يُردد "ليه تنتخب؟"، لتجيب بأن "صوتك هيفرق" و"متقولش مش هتقف عليا لأن صوتا واحدا ممكن يعمل كتير".

"مهاجر مؤثر"، و"انتخب في مكانك"، "هاشتاجات" ترفقها الوزارة مع كل منشور يخص انتخابات المصريين في الخارج، كما نشرت استعدادات السفارات منها فيديو لاستعداد سفارة الكويت الذي أوضحت فيه مكان الانتخاب والأوراق المطلوبة لإتمام العملية.

كما أعلنت خطوات التصويت، والتي تتمثل في تأكد رئيس اللجنة من شخصية الناخب "وبيسلمه بطاقة التصويت وعلى ظهرها تاريخ الانتخاب وختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة، والناخب بيصوت في الجانب المخصص لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبعد إبداء رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وبعدين أمين اللجنة بيوقع في الخانة المخصصة له".

كما أرفقت الوزارة منشورًا عن مواعيد الإعادة "جولة الإعادة للمصريين في الخارج هتكون أيام 19 و20 و21 أبريل"، باستخدام خاصية الفيديوجراف.

"إزاي الصوت يكون باطل"، التوضيح الذي أرفقته الوزارة عبر "فيديوجراف"، حيث أوضحت أن الصوت يعتبر باطلا إذا لم يدل على إرادة الناخب بشكل واضح، وفي حالات أخرى.

ومنذ اليوم الأول للاقتراع كانت غرفة عمليات الوزارة على تواصل دائم مع المصريين في الخارج، ووجهت الوزير نبيلة مكرم الشكر لكل المصريين في الدول المختلفة على تعاونهم مع الغرفة وليس التواصل بهدف الاستفسار فقط ولكن في إمدادهم بصور وفيديوهات أيضًا، وسبقتها جولات للوزيرة في الدول الموجود بها لجان انتخابية لحث المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وزارة الهجرت أبلت بلاءً حسنًا في الانتخابات، "عاملة شغل كويس واحترمت مجهود الوزيرة اللي سافرت في كل حتة"، مشيرًا إلى إشادة الكثيرين بوجودها معهم في الخارج للحشد والحث على التصويت وتحفيزهم تجاه الانتخابات".

وأضافت رفلة، لـ"الوطن"، أن تكاتف مؤسسات الدولة من مجهودات الوزارة وكذلك بعض النواب الذين عقدوا مؤتمرات في الخارج للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والسفارات المصرية بالخارج وسفرائها، أدى إلى وجود هذه الأعداد الغفيرة في الدول وخصوصًا العربية وإثبات وجود المصريين الدائم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد 3 أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.