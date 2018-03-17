مدير مساجد المنيا: السيسي ترجم تعاليم الأديان

قال الشيخ محمود توفيق مدير المساجد في أوقاف المنيا، إن الرئيس السيسي، ترجم تعاليم الأديان بالمحبة والود، الذي يبني مصر لا بالقتل أو التدمير والتخريب، مؤكدًا أن شعبًا يعيش على مبادى المحبة والسلام والمودة كشعب مصر لا تستطيع قوة أن تفتته، وعلينا أن نظهر بمظهر حضاري بل ديني حينما ننزل وندلي بأصواتنا في الانتخابات لأنها شهادة سوف نٌسال عنها، فمصر أم البلاد، وعلينا الحفاظ عليها والوقوف بجانبها وخلف قائدها وزعيمها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته أمانتى المرأة والفتيات بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز المنيا، اليوم، بقاعة مجلس المدينة بحضور عددًا من القيادات النسائية والشعبية والتنفيذية، ورجال الدين المسيحى والإسلامى.

أكد القس كمال رشدي، على أهمية المشاركة في الانتخابات، لتستمر نعمة الوطن والأمن بالحفاظ عليه، قائلا: "لكيلا نكون مثل سوريا والعراق".

وقالت غادة أحمد عبد الغنى، أمينة الفتيات، إن المؤتمر يحمل حزمه من الرسائل الوطنية يأتى على مقدمتها إعلان التأييد الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، وضرب قوى الإرهاب عبر التصويت فى صناديق الاقتراع، ولنقول نعم للبناء، نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد عاطف عمر أمين الحملة بمركز المنيا، إن المرأة لها دور فعال في المجتمع فهي نصف المجتمع ولها القدرة على تحريك أفراد الأسرة نحو الصناديق لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهي المحرك الأساسي للأسرة المصرية، ولابد أن تكون عند حسن ظن القيادة السياسية، وهناك واجب وطني وقومي على كل فتاة هو الذهاب إلى اللجان الانتخابية وظهور إرادة وقوة المرأة المصرية نحو الحفاظ على الوطن الغالي.

وأكد حسام زيدان، أمين إعلام الحملة بالمركز، إن مؤتمر المرأة والفتيات والحضور الكثيف أثبت أن مشاركتهم في الانتخابات سوف تكون بكثافة من أجل رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي شهدت المرأة في عهده المزيد من الاستحقاقات التى لم تحصل عليها من قبل.