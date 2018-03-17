سليمان: بعض الناخبين لم يصوتوا في نيويورك بسبب عناوين منازلهم

قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري في نيويورك، إن المصريين يشاركون بكثافة في الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن هناك مشكلة واجهت بعض المصريين في أمريكا بسبب تغيير عنوان منزلهم، مما منع تصويتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن الإقبال كان جميلاً، حيث إن المصريين في الخارج لديهم وطنية عالية جدًا، مناشدًا بزيادة عدد القنصليات لتسهيل عملية تصويت المصريين حيث لا يوجد سوى 5 قنصليات يغطون 50 ولاية.

وتابع: "الرئيس السيسي أنجز إنجازات هائلة، ونحن فرحون بأن مصر تتقدم، ونشارك في الانتخابات لتكملة البناء".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.