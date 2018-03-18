بالصور| حصاد اليوم الثاني لانتخابات المصريين في 4 دول إفريقية

واصلت الجاليات المصرية المقيمة بدول إفريقيا، التصويت في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي، والتي بدأت مجرياتها صباح الجمعة وتستمر حتى مساء اليوم بمقر السفارات والقنصليات المصرية بدول إفريقيا.

ففي أنجولا، حضر أعضاء الجالية المصرية، منذ الثامنة من صباح اليوم، لمقر السفارة المصرية بـ"لواندا" للإدلاء بأصواتهم، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة المصرية بـ"أنجولا" على موقع "فيسبوك"، حيث أكد السفير المصري "خالد عبد الرحمن" والقنصل العام المصري "أبو بكر الأشرفي"، على استقبال الناخبين، وتسهيل كافة إجراءات التصويت أمامهم.

وشارك عدد من أعضاء الجالية المصرية المقيمة بأوغندا، منذ العاشرة صباحا، في التصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، حيث نشرت الصفحة الرسمية لسفارة مصر بـ"كامبالا" صورا للمشاركين في الانتخابات أثناء التقاطهم بعض الصور التذكارية، رافعين الأعلام المصرية.

وأشاد المصريون في أوغندا، من خلال صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، بسهولة الإجراءات حيث لم يجد المشاركون أي صعوبة في الإدلاء بأصواتهم طوال اليوم الثاني للانتخابات بالخارج.

وفيما يتعلق بانتخابات المصريين بجنوب إفريقيا، فتحت السفارة المصرية أبوابها، في التاسعة صباحا، وكان في استقبال الناخبين كل من السفير المصري "شريف عيسى"، وأعضاء القنصلية المصرية، فيما شارك وفد من ممثلي مؤسسة الأزهر الشريف في جنوب إفريقيا، بعملية الاقتراع وذلك بمقر السفارة في بريتوريا.

وبالعاصمة الكينية "نيروبي" استقبلت السفارة المصرية، عددا من المصريين المقيمين بكينيا الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حيث تجلت الوحدة الوطنية في أزهى صورها، بمشاركة إحدى مشايخ الأزهر الشريف، مع أسقف الكنيسة المصرية المقيمين بكينيا في عملية الاقتراع والتقاط الصور التذكارية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.