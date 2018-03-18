عزيز عن مضايقات "الإخوان" للناخبين في بريطانيا: صوتنا كان عالي عليهم

قال جان عزيز، رئيس فرع المنظمات الحقوقية في بريطانيا، إن 1998 مصري أدلوا بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات، رغم قسوة الظروف المناخية.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يُذاع عبر فضائية "DMC"، أن حوالي 20 إخوانيا حاولوا التظاهر في مكان تواجد الناخبين سعيًا إلى التضييق عليهم، موضحًا: "كان صوتنا عالي عليهم، ومعرفوش يعملوا حاجة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 13"9 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.