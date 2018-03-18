"المصريين بهولندا": أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية

قالت سحر رمزي، المتحدثة باسم اتحاد المصريين بهولندا، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية كان مشرفًا للغاية، موضحةً أن أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية.

وأضافت رمزي، خلال تصريحات عبر "فيديو كونفرانس" لبرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن جميع فئات المصريين المقيمين في هولندا أقبلوا على الانتخابات من مختلف الفئات العمرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.