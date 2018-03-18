بالأسماء| أعضاء مجلس الأعمال المصري البرتغالي

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البرتغالي.

وتضمن القرار أن يكون التشكيل لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس محمد أبوالعنين، وعضوية كلاً من المهندس أشرف يسي، والمهندس محمود سرج، والمهندس محمد القليوبي، والمهندس محمد غزال، وأيمن نصار، والمهندس محمد عبادي، والمهندس جمال عفيفي، والدكتور علاء الدين عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعمرو السجيني، رئيس جمعية شباب الأعمال، ومحمد الجمل، وأحمد أنور، وعبدالرحمن وليد عصفور، وفادي نسيم.

ويعد رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه متضمنا ما فعله المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علي وزير التجارة للاعتماد.

ونصت المادة الثالثة من القرار: "على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجاري معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس".