كله للخير.. مسيرها تنتهي.. ربنا موجود

هذه الكلمات المعزية ستظل محفورة في ذاكرتنا نحن المصريين وستظل في قلوبنا إلى الأبد، تعيننا في أيام يأسنا فنعلم أن ما نواجهه من يأس في حياتنا "كله للخير"، وتواسينا في أيام حزننا فنعرف أنه مهما طالت علينا الأحزان "مسيرها تنتهي"، وتعطينا الأمل في الرجاء دائماً فندرك أن "ربنا موجود" يدبر تفاصيل يومنا فلا نستسلم لأي ضغوطات ولا نترك للحزن مكان بيننا.. هذة الكلمات خرجت من فم ذهبي لرجل وطني من الدرجة الأولى قبل أن يكون رجل دين أو تاريخ، إنه قداسة البابا شنودة الثالث الذي رحل عن عالمنا وافتقدناه في مثل هذه الأيام من عام ٢٠١٢.

جميعنا نعلم مسلمين قبل مسيحين أن البابا شنودة الثالث كان أنبا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكان رمزاً للمسيحية في الشرق.. لكن قليل منا من يعرف شنودة الإنسان والشاعر الذي أسر القلوب بحسه المرهف والكاتب الذي خاطب الوجدان بكلماته الرقيقة التي استخدمها في قصائده التأملية ليبرز فيها الجانب التأملي من حياته والجانب الروحي في حديثه مع الله.. قليل منا من يعرف شنودة المصري الأصيل صاحب المواقف الوطنية القوية الذي وقف في وجه أمريكا في عز أحداث العنف التى شهدتها كنائس مصر بعد ثورة يناير وقال: "إن كانت أمريكا ستحمي الكنائس في مصر فليمت الاقباط وتحيا مصر".. وأصبحت هذة المقولة تنتقل بين المصريين كنغمة لهواتف المحمول لأنها عبرت عن مدى حبه للوطن الذي فضله عن ذاته وعن أبناء ديانته.

قليل منا من يعرف مواقف قداسته الداعمة للعرب والمسلمين فهو لم يزور القدس نهائياً وأصدر قرار بمنع الزيارة من المجمع المقدس وهذا القرار نص على عدم السماح لرعايا الكنيسة الأرثوذكسية بزيارة القدس خاصة أثناء البصخة المقدسة وعيد القيامة، وظل هذا القرار دائم طوال عهده ووصل الأمر معه إلى معاقبة الأقباط الذين يزورون القدس بالحرمان الكنسي وكانت أشهر كلماته: "لن أدخل القدس إلا بتأشيرة فلسطينية على جواز سفري ومع صديقي شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وأخوتي العرب، ولن يكون هذا إلا بعد أن يزول الاحتلال عن القدس، ويصبح المسجد الأقصى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".. هكذا عبر عن حبه للعرب والمسلمين ودعمه للقضية الفلسطينية، ووصل الأمر معه إلى خلاف مع الرئيس الراحل أنور السادات بسبب هذا الأمر حيث بدأ هذا الخلاف منذ توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عندما طلب "بيجين" من الرئيس السادات السماح بعودة الحجاج الأقباط إلى القدس مرة أخرى بتأشيرة دخول إسرائيلية فوافق الرئيس على الاقتراح وطلب من البابا أن يسمح بذلك لكنه رفض اقتراح الرئيس وقال أن حج الأقباط إلى القدس يعتبر حلم يتمناه كل قبطي لكنه لا يستطيع الموافقة على هذا الطلب فصدم السادات من رفض البابا وقرر أن ينهى اللقاء مؤقتا ويغادر المقر الباباوى، وبعدها بساعات أرسل السادات وفدا رفيع المستوى للبابا يحاول إقناعه بالفكرة تحت مسمى "تحقيق السلام" فأصر البابا علي رفضه مؤكدا: إن زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلة بمثابة مشاركة فعلية للاحتلال الإسرائيلى وتوقيع على إتفاقية لسفك المزيد من الدماء ضد الفلسطينيين.. وفي عام ١٩٨١ أصدر قرارا بتحديد إقامة البابا بدير وادي النطرون حتى أغتيل السادات في نفس العام بتاريخ ٦ أكتوبر وتولى الرئيس مبارك الحكم وأفرج عن بعض المعتقلين وألغى قرار تحديد إقامتة وعاد البابا لموقعه.

وبالرغم من كل هذة المواقف البطولية في حياة البابا رفض نواب حزب النور الوقوف حداد على روحه وغادروا الجلسة أثناء الوقفة.. للأسف الشديد هؤلاء لم يعرفوا أن اختلافنا في العقائد والإيمان لا يغير من إنسانيتنا كبشر وأننا مهما إختلفنا فجميعنا إخوان وأخوات في الإنسانية.. أنا مسلم عاشق للبابا شنودة ويشرفني أن أتحدث عنه لأنني تأثرت بكلماته الرائعة وتعلمت منها الكثير، وعندما أتحدث عنه فلا أتحدث عن عقيدته المسيحية المختلفة عن عقيدتي الإسلامية وإنما أتحدث عن الجانب الإنساني من حياته الذي يعتبر نموذج فريد من نوعه.

تعلمت ألا أفقد الأمل في الرجاء

لأنه قال: "الرجاء هو نافذة من نور تشرق على النفس التي يضغطها الظلام"

تعلمت أن أحب الله في كل أوقاتي

لأنه قال: أحبك يا رب في خلوتي تنادي فؤادي بعمق الكلم.. أحبك يا رب في توبتي ووقت البكاء ووقت الندم.. أحبك يا رب وقت الرخاء أحبك يا رب وقت العدم.

تعلمت أن أتخذ من الموت عظة

لأنه قال: لست أدري كيف نمضي أو متى كل ما أدريه إنا سوف نمضي.. في طريق الموت نجري كلنا في سباق بعضنا في إثر بعضِ.. كبخار مضمحل عمرنا مثل برق سوف يمضي مثل ومض.

أقول وداعاً لقداسة البابا شنودة الثالث في الذكرى السادسة من وفاته.. ١٧ مارس ٢٠١٢.