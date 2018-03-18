فيديو| طفلة تٌحمس الناخبين أمام سفارة مصر في نيويورك بهتاف "تحيا مصر"

عرض برنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، فيديو لطفلة مصرية لم تتجاوز الثلاثة أعوام، تسير بين الناخبين أمام سفارة مصر في نيويورك، هاتفة "تحيا مصر".

وأظهر الفيديو تفاعل الناخبين مع الطفلة، وهتافهم معها، في أجواء احتفالية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.