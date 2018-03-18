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الوطن

دبلوماسي سابق: مصر تمثل "العمود الفقري" للاستقرار في المنطقة

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
دبلوماسي سابق: مصر تمثل "العمود الفقري" للاستقرار في المنطقة

السفير جمال بيومي

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، إن زيارة وزير خارجية الإمارات لمصر تأتي في ظل التنسيق المصري الخليجي، وفي الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول العربية من مشاكل كبيرة، مثل سوريا واليمن وليبيا، مؤكدا أن دول "الاستقرار العربي"،  مصر والخليج، تمثل القوة الحقيقية في دفع الأمور بالعالم العربي نحو الاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف بيومي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر تُعد عامود فقري للاستقرار في المنطقة، معربا عن أسفه أن مفاتيح حل أزمات كبرى كـسوريا واليمن ليست في أيدي الوطن العربي بل في يد القوى الخارجية.

ولفت إلى أن دول "الاستقرار العربي" تحاول طمأنة كافة الأطراف في البلدان التي تعاني أزمات وتؤكد أنها العنصر الإيجابي لأطراف كافة، في الوقت الذي لم تقتنع فيه الدول الغربية بأنها أخذت ما تريد من تلك المناطق.

وأوضح بيومي أن نموذج التعاون "المصري الإماراتي" جيد للغاية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية أصبحت أكبر مستثمر في مصر، والعلاقة التجارية بين مصر والبلدان العربية صارت في المقدمة وصارت أميز من العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أصبح العرب يمثلون لمصر أكثر من 25 % من تجارتها الخارجية حاليا.

وأشار بيومي إلى أن الأزمة مع قطر لم تشهد جديد لتدخل الأطراف الخارجية سواء إيران أو تركيا أو الولايات المتحدة، منوها بأن إقالة الرئيس الأمريكي لوزير خارجيته كان له علاقة بالأزمة القطرية، مؤكدا أن الدوحة هي دولة صغيرة تبحث عن دور كبير.

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