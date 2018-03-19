سيدة تبرعت بمقتنياتها لـ"تحيا مصر": سعادتي اكتملت بلقاء السيسي

قالت السيدة فتحية، التي تبرعت بمقتنياتها الذهبية لصندوق "تحيا مصر"، إن تصرفها طبيعي في ظل احتياج مصر لمساعدات أبنائها.

وتابعت فتحية، في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "بلدنا محتاجة كل حد، مش عايزين نبني بلدنا بقروض، اللي هيتحمل نتيجة القروض هما أحفادنا".

وتابعت "ربنا يجعلني سبب إن ناس كتير تاخد خطوة إيجابية، المصريين ملهمش كتالوج ووقت الشدة والأزمة بيتجمعوا".

وشددت فتحية، على أن سعادتها اكتملت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي "نشكره على استقطاع من وقته الضيق مدة ليست بسيطة، واستقبلنا بكل ترحاب".