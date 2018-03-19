مخرجة كليب "مساء الخير": الكليب تطوعي.. واستغرق يومين فقط

قالت المخرجة بتول عرفة، إن جميع المشاركين في الكليب الأخير الذي أخرجته بعنوان "مساء الخير" قدموا العمل في إطار تطوعي دون أجر.

وأوضحت عرفة، خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "extra news"، صباح اليوم، أن كل الفنانين اجتمعوا على تقديم رسالة، مشيرة إلى حبهم الشديد لوطنهم، مؤكدة أنهم كانوا على درجة كبيرة من التعاون لإخراج هذا العمل الفني بصورة مشرفة.

وأشارت إلى أن ما دفعها لاختيار فنانين للمشاركة في الأغنية الجديدة الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية، هو إيمانها التام بأن كل إنسان يستطيع أن يخدم وطنه ويعبر عن مكانته في المجتمع، من خلال دوره به، منوهة بأنها إذا كانت استعانت بأشخاص ليس لهم علاقة بالتمثيل، فسيضطرون للتمثيل أيضًا في إطار الدور المطلوب منهم داخل الكليب، ما دفعها لفكرة اختيار فنانين حقيقيين، مشيرة إلى أن الفن لا يقتصر دوره على الترفيه فحسب، بل أيضًا له رسالة يقدمها دائمًا إلى الجمهور.

وعن كواليس علمها بهذا العمل، روت أنها استقبلت مكالمة هاتفية أثناء وجودها بالمطار، بصحبة مجموعة من الفنانين، وهم: أشرف زكي وروجينا وهاني رمزي وراندا البحيري، أثناء توجهم لمهرجان "الفجيرة" الدولي للفنون، ومن ثمً عرضت عليهم مشاركتهم لها في هذا العمل، مشيرة إلى موافقتهم على الفور لرغبتهم في خدمة مصر في أي شيء، منوهة بأنها قضت يومًا واحدًا فقط بالمهرجان ثم عادت لمصر لإتمام هذا العمل.

وأوضحت أن الشاعر أيمن بهجت قمر هو مَن رشحها لإخراج "مساء الخير"، مشيرة إلى أنها لم تستغرق وقتًا كبيرًا لإجراء التحضيرات اللازمة قبل تنفيذ هذا العمل الفني، موضحة أن العمل عليه بداية من علمها بالموضوع حتى يوم إذاعته لم يكمل 10 أيام بعد، مشيرة لاستغراقهم يومين فقط لتصوير مشاهده كافة.