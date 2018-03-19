بالأرقام| نسب تصويت المرشحين بالانتخابات الروسية: بوتين يكستح بـ76.66%

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصوله على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

ونشر موقع "روسيا اليوم" نتائج الانتخابات الرئاسية والنسب المئوية التي حصل عليها كل مرشح، وجاءت النتائج كالآتي:

- فلاديمير بوتين حصل على: 76.66%.

- بافل غرودينين: 11.80%.

- فلاديمير جيرينوفسكي: 5.66%.

- كسينيا سوبتشاك: 1.67%.

- غريغوري يافلينسكي: 1.04%.

- سيرغي بابورين: 0.65%.

- مكسيم سورايكين: 0.68%.

- بوريس تيتوف: 0.76%.