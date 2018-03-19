محامي المتهم الثاني في "خطف الأطفال": موكلي تعرض للتعذيب

طلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف الأطفال"، (السائق المتهم بخطف الطفلين)، عرض موكله على الطب الشرعي؛ لوجود آثار تعذيب عليه، قبل عرضه على النيابة لإكراهه على أقواله.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، قررت حبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال.