جميلة جدًا يا حبيبتي، وبقدر جمالك غبية جدًا، كيف تسنح لك فرصة كـ«حبي»، وتفرطي فيها بهذه السهولة، كيف يتسنى لك دخول تاريخ العشق والهوى، وترفضي هذا المغنم.

كثيرات قبلك حاولن لفت انتباهي، والحصول على اهتمامي، أرادوا قلبي، لكنه يأبى ويرفض أن يرق أو يقبل إحداهن، وعندما وجدتك تغير كل شيئ، لقد أذبت الجليد المتراكم على قفصي الصدري لعصور طويلة، فانفتحت أمامك الأبواب المغلقة، ومع ذلك ترفضين الدخول.

لم أفتح قلبي أمام أحد غيرك، ولما لم تدخلي لم ينغلق ثانية، ظل ينزف منتظرًا في ترقب وشوق أن تغيري رأيك، فأنت لا تعلمين ما ينتظرك من نعيم داخل هذا القلب، لم تري منظر عرش هذه المملكة التي صاغتها أنامل الغرام قبل أن تأتِ أنت إلى الدنيا، وجهزتها لاستقبالك.

أأبخل على غيرك بالتنعم داخل صدري.. وأنت منشغلة بقالوا ويقولون! دعك منهم وتعالي، فقد أحببتك، وجعلتك ملكة على هذا القلب، فلا تتمادي في التمنع، ولا تطيلي الغياب، فربما تعودي ذات يوم ولا تجدي من هذه المملكة إلا الحطام والخراب، ولا تجدي من زخرفها إلا خيوط العناكب، وربما تجدي بيتًا من الشعر، كتبته الأصابع قبل رعشتها الأخيرة، معلنة مفارقة الدنيا، على أمل لقائك في عالم آخر، حيث تكوني استوعبتي الدرس جيدًا.