شباك واحد لإنهاء تراخيص المشروعات الاستثمارية بالبحر الأحمر 

عقد بقاعة الاجتماعات، بمقر ديوان عام المحافظة اجتماعا لمناقشة تفعيل آليات الشباك الواحد لتراخيص الاستثمار بالمحافظة، وذلك ضمن الرؤية الاستثمارية الحديثة، للاستثمار في مصر بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

أكد تمام على أهمية تفعيل الشباك الواحد لما يضيفة من جوانب إيجابية في إيجاد الحلول لمشاكل إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية الحديثة بالمحافظة، كما أنه سيعمل على تحقيق مناخ جاذب للاستثمار، لما سيوفره من وقت وجهد في عملية إصدار التراخيص.

وأضاف تمام أن هذا النظام سيعمل على الحد من الفساد الإداري، بتوفير شباك بكل مدينة في الوحدات المحلية لاستلام الطلبات من المستثمر، وإنهاء باقي الإجراءات المتعلقة بالموافقات القانونية من الجهات المعنية، ثم تسليمها للمستثمر دون أي عناء أو روتين.

كما أشار تمام، إلى أنه سيتم توفير دليل تراخيص المشروعات الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار الجديد طبقا للخطة الاستثمارية، كما وجه جميع الوحدات المحلية بحصر وتجميع جميع الطلبات المقدمة، ليتم البدء في تفعيل الشباك الواحد.