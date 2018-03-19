مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات بقرية القلمينا بمركز الوقف

شهدت قرية القلمينا في مركز الوقف، مساء اليوم، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، برعاية صلاح محمد، عمدة القرية، حمل شعار " القلمينا تنتخب".

حضر المؤتمر المئات من القيادات الشعبية والطبيعية بمركز الوقف ودشنا، وأعضاء البرلمان عن دائرة دشنا، واللواء سيف نصر الدين الصافي، وحسين فايز الشاذلي عضو مجلس النواب.

وتحدث غبريال هارون ممثل الكنيسة وراعي كنيسة العذراء بالقرية، عن مصر وتاريخها في العالم والتحديات التي يجب أن نعبر عن وعينا بها بالمشاركة الفعالة خلال الانتخابات القادمة.

ودعا اللواء سيف النصر، عضو مجلس النواب عن دشنا والوقف، الأهالي بالتوافد أمام الجان الانتخابية من أجل مصر، والرئيس السيسي.

وقال حسين فايز، عضو البرلمان إن الله أهدانا الله نجمه في سماء مصر وهي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونود أن نعبر عن تلك الهديه من الله بالخروج لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتنا، مضيفًا أن مصر كانت تعاني قبل تولي الرئيس السيسي من مشكلات الكهرباء والمياه و المواد البترولية وتلك المشكلات لا يوجد لها أثر الأن.