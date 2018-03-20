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الوطن

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في البحيرة

منذ 29 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في البحيرة

السيسى

نظمت اليوم، حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة، مؤتمرا جماهيريا بمجمع دمنهور الثقافي، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في المؤتمر، سناء برغش وعصام الفقي والدكتور معتز النجار وعلي عتمان، أعضاء مجلس النواب عن دائرة دمنهور، وعادل الطنيخي أمين شباب الحملة على مستوى المحافظة، وبسام عامر أمين تنظيم شباب الحملة، وإسراء راضي أمينة الفتيات.

وأكدت سناء برغش، أن الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية للشعب المصري، ويحب أن يتكاتف الجميع لدعم الدولة، مضيفة أن الشباب خلال الفترة المقبلة سيتولون المنصب القيادية بمختلف القطاعات.

وأوضحت أن المرأة المصرية تصدرت الاستحقاقات الماضية، بدءا من تعديل الدستور، والانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات مجلس النواب، حرصا منها على الاستقرار لها وأسرتها، مشددة على أن هناك محاولات لنشر الإحباط لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

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