المترو: الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخط الثاني لتكدس الركاب على الأرصفة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه تم الدفع منذ قليل، بنحو 4 قطارات إضافية بالخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب)، بسبب تكدس الركاب على أرصفة العديد من محطات الخط الثاني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية أعطال بالخط الثاني، لكن تكدس الركاب بسبب وقت الذروة المسائية.

وأكد عبدالهادي لـ"الوطن"، أن الحملات الأمنية لضبط المتسولين والباعة الجائلين مستمرة، مشيرا إلى أن جميع محطات مترو الأنفاق تعمل بكامل طاقتها، وأن جميع المحطات تعمل بصورة منتظمة لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.