الشعراوي يكرم 36 من الأمهات ضمن في مبادرة "من أجل فرحه أم" بأجا

كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، 36 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمركز ومدينه أجا، في إطار مبادرة أطلقها شباب أجا، تحت عنوان "من أجل فرحه أم"، في احتفاليه كبيرة برعاية نواب البرلمان بدائرة أجا، وذلك في اطار احتفالات محافظه الدقهلية بعيد الأم 2018 ميلاديًا.

وسلم المحافظ، الأمهات المكرمات شهادات التقدير وكتاب الله "القرآن الكريم"، إضافة إلى هدايا عينيه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الأم المصرية عظيمة وهى تؤدى دورها الكامل في رعاية أسرتها عن طيب خاطر، وهى المساهمة الأولى في صناعه الأجيال المتعاقبة للمستقبل، مضيفاً أن الأم المصرية وخاصة أمهات الشهداء اثبتن إيمانهن العميق بالله وقضائه بقدره في استشهاد أبنائهم أو أزواجهم لاقتناعهن الكامل بانهم قد فاضت أرواحهم في سبيل الله والوطن.

وأعرب الشعراوي، اعتزازه الكامل بالأم المصرية بشكل عام والأم الدقهلاويه بصفه خاصة، وفى مقدمتهم الأم البسيطة التي تبذل كل وقتها في رعاية أسرتها بكل حب وتضحيه بلا شكوى أو ملل.

وفى نهاية حفل التكريم سلم فريق مبادرة "من أجل فرحه أم"، درع المبادرة لمحافظ الدقهلية، تقديراً لدوره ورعايته ومساندته الشاملة لأسر الشهداء وأمهاتهم، وحرصه على الحضور والمشاركة بالاحتفالية.

حضر الاحتفال المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وعطيات سكريه، رئيس مركز ومدينه أجا، وأعضاء مجلس النواب بدائرة أجا، وأسر الأمهات المكرمات، وجمع كبير من مواطني مدينه أجا.